Irrumpen en Palacio de Gobierno durante protesta por asesinato de Carlos Manzo

Carlos Alberto Manzo Rodríguez era alcalde de Uruapan. Su gestión se caracterizó por impulsar una política de “mano dura” contra la delincuencia organizada y por demandar mayor presencia federal en el municipio, considerado uno de los más afectados por la violencia en Michoacán.

El edil había denunciado públicamente amenazas en su contra desde que asumió el cargo el 1 de septiembre de 2024, y contaba con protección federal según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fue asesinado a balazos frente a decenas de asistentes, entre ellos su familia, lo que generó conmoción nacional y pronunciamientos de diversos sectores políticos y sociales.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal implementó un operativo en torno a Palacio de Gobierno tras los disturbios, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación por el homicidio del edil. Tras los hechos se reportó la detención de dos sujetos, mientras que el presunto tirador fue abatido.