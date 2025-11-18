Entregan obras en CAM de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) rehabilitó el Centro de Atención Múltiple (CAM), antes Centro Psicopedagógico de Morelia, donde se invirtieron más de 4.2 millones de pesos, con el firme propósito de contar con mejor infraestructura que permita el desarrollo educativo de niñas y niños con discapacidad.

El titular de la SCOP, Rogelio Zarazúa Sánchez, acompañado por la subsecretaria de Educación Básica, Carmen Escobedo, inauguró las obras que beneficiarán el desarrollo y la inclusión social de 52 niñas y niños que reciben educación especial.

Para la dignificación de este espacio educativo, la dependencia estatal, a través de la Dirección de Infraestructura Educativa, desarrolló la rehabilitación de tres edificios, con la implementación de impermeabilizante, pintura, arreglo de baños, así como la construcción del pórtico principal.