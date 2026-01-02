Morelia

El Estadio Morelos te espera; lanzan Bono Canario CL2026

Acceso garantizado a los siete partidos como local del CL2026
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ritual de llegar al Estadio Morelos, ocupar el mismo asiento y alentar hasta el último minuto no es solo una costumbre: es una declaración de identidad. Con esa premisa, el Club Atlético Morelia presenta el Bono Canario, el pase semestral que promete convertir cada partido del torneo Clausura 2026 (CL26) en una experiencia continua de pertenencia y pasión.

Este abono incluye el acceso a los siete partidos de temporada regular que el Canario disputará como local en la Liga de Expansión, permitiendo al aficionado elegir su zona y asiento, una ventaja que asegura comodidad, orden y la posibilidad de vivir el futbol desde el lugar que se vuelve propio.

Más allá del ingreso al estadio, el Bono Canario amplía la vivencia del aficionado con una fila preferencial de acceso, descuento del 10 por ciento en productos oficiales del club y el derecho a participar en dinámicas exclusivas, que van desde entrenamientos abiertos y visitas especiales, hasta la tradicional reunión anual de abonados.

Uno de los atractivos más destacados es la posibilidad de formar parte de la EXPERIENCIA CANARIA, una dinámica que acerca al aficionado al día de partido desde dentro, así como el derecho a preventa en encuentros de fase final, un privilegio reservado para quienes sostienen al equipo jornada tras jornada.

Eso sí, la institución recordó que el bono aplica únicamente para los partidos de fase regular, no incluye encuentros de liguilla y que algunas promociones están sujetas a restricciones y cambios sin previo aviso.

Lista de precios del Bono Canario CL2026

  • VIP: $2,400.00

  • Plateas Oriente: $1,500.00

  • Plateas Poniente: $1,150.00

  • Preferente Oriente: $980.00

  • Preferente Poniente: $800.00

  • General Norte: $700.00

  • General Sur: $700.00

Club Atlético Morelia
Liga de Expansión
Estadio Morelos
bono canario

