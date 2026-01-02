Paulina Fraga, la pelotari michoacana que se prepara para la Liga de Naciones en Argentina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 2025 estuvo lleno de retos, pero también de logros para Paulina Fraga Larios, la pelotari michoacana de 17 años que tuvo una destacada participación en la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y ahora se prepara para la Liga de Naciones en Argentina.

En entrevista, la joven hizo un recuento de sus participaciones más importantes el año pasado: primero, la Olimpiada Nacional, en la que participó aún cuando iba saliendo de un esguince en el tobillo, no obstante, logró ganar una medalla de plata en la modalidad Paleta de Goma.

"Iba saliendo de un esguince en el tobillo, y creo que me fue muy bien porque me pasó un mes antes del torneo, entonces estaba muy nerviosa y pues no había jugado ni entrenado nada, y quedé en segundo lugar".