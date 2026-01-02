Paulina Fraga, la pelotari michoacana que se prepara para la Liga de Naciones en Argentina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 2025 estuvo lleno de retos, pero también de logros para Paulina Fraga Larios, la pelotari michoacana de 17 años que tuvo una destacada participación en la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y ahora se prepara para la Liga de Naciones en Argentina.
En entrevista, la joven hizo un recuento de sus participaciones más importantes el año pasado: primero, la Olimpiada Nacional, en la que participó aún cuando iba saliendo de un esguince en el tobillo, no obstante, logró ganar una medalla de plata en la modalidad Paleta de Goma.
"Iba saliendo de un esguince en el tobillo, y creo que me fue muy bien porque me pasó un mes antes del torneo, entonces estaba muy nerviosa y pues no había jugado ni entrenado nada, y quedé en segundo lugar".
Después, otro evento que consideró de lo más importante fue la Copa Panamericana Infantil-Juvenil en Ciudad de México, en julio, quedando en primer lugar en dos modalidades: Paleta Goma Femenil Singles y Paleta Goma Mixto, mismo que jugó con su compañero de Jalisco.
En el Mixto le tocó contra México en la final, pero antes hubo duelo contra Chile, Argentina, Puerto Rico y Estados Unidos y en Singles jugó se midió con Chile, Argentina y México; "Estoy orgullosa y feliz porque empecé a entrenar desde enero, mi plan era nada más entrenar para la Olimpiada porque no sabía que iba a haber una Panamericano y en todo nos fue muy bien".
Ahora, para este 2026, Fraga Larios participará en el Estatal Conade para los selectivos rumbo a la Olimpiada Nacional, el 10 de enero, aunque tuvo que elegir entre esta competencia y un torneo de Maestras en la que reúnen a las mejores jugadoras de frontenis, toda vez que necesita su pase a los que antes se denominaban Juegos Conade.
Aunque, también se prepara para ir a la Liga de Naciones entre julio y octubre de este año, y cuyo torneo reúne a todos los países, es decir, como si fuera un mundial; "Ahorita estoy entrenando mucho para poder entrar a ese torneo, la sede es en Argentina", finalizó.
