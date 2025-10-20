Dulce tradición: vuelve el Festival de la Calaverita de Azúcar a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las celebraciones por el Día de Muertos en la capital michoacana, la Secretaría de Fomento Económico invita a la ciudadanía al Tercer Festival de la Calaverita de Azúcar, que se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre de 2025 en la Plaza Valladolid, también conocida como Plaza San Francisco.
El evento se desarrollará de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y tiene como objetivo promover el arte tradicional mexicano a través de la elaboración y venta de calaveritas de azúcar, además de impulsar la economía local con la participación de productores, artesanos y emprendedores del municipio.
Las calaveritas de azúcar son un ícono del altar de muertos y forman parte del legado cultural que caracteriza a esta festividad reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
La invitación está abierta para visitantes locales y turistas que quieran disfrutar de un ambiente colorido, familiar y lleno de sabor tradicional.
BCT