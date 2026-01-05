Diversión gratis en la Villa Navideña por Día de Reyes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como regalo para todos los niños y niñas, el Gobierno del Estado, a través del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), ofrecerá diversión gratuita en los juegos mecánicos de la Villa Navideña.
Entre las atracciones se encuentran los carritos chocones, el tobogán, Fun Factory y la rueda de la fortuna, por mencionar algunos. Además, los visitantes podrán disfrutar de gastronomía diversa y admirar el Árbol y Nacimiento Monumental que se encuentran en los jardines de Ceconexpo.
Cabe destacar que la Villa Navideña estará abierta hasta el próximo 7 de enero, de 10:00 a 21:00 horas. La pista de hielo es gratuita y funcionará de 11:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas.
