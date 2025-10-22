Directora del IEMSySEM denuncia falta de autoridad en la Normal Superior

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda, denunció la falta de autoridad en la Normal Superior de Morelia tras el saqueo de mercancía de un camión de Coca-Cola el 15 de octubre de 2025.

Videos captaron a normalistas encapuchados trasladando productos de empresas privadas, en un contexto de protestas por demandas de plazas automáticas que no existen, y ante una evidente omisión del director, Gonzalo Viveros Plancarte.

“Desde que tuvimos conocimiento de esto, se tuvo contacto vía telefónica con el director, el maestro Gonzalo. A la pregunta de qué es lo que está sucediendo en la Normal, su respuesta es: ‘no sé, yo no estoy, yo estoy en el centro haciendo otra actividad’, pero es recurrente que sucedan cosas y al maestro se le pregunta qué está pasando y la respuesta de él es ‘no sé’, también dice que no puede controlar a la base’. Entonces, pues evidentemente, no hay autoridad en la Normal", declaró la directora en entrevista telefónica.