Directora del IEMSySEM denuncia falta de autoridad en la Normal Superior

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda, denunció la falta de autoridad en la Normal Superior de Morelia tras el saqueo de mercancía de un camión de Coca-Cola el 15 de octubre de 2025.
Videos captaron a normalistas encapuchados trasladando productos de empresas privadas, en un contexto de protestas por demandas de plazas automáticas que no existen, y ante una evidente omisión del director, Gonzalo Viveros Plancarte.
“Desde que tuvimos conocimiento de esto, se tuvo contacto vía telefónica con el director, el maestro Gonzalo. A la pregunta de qué es lo que está sucediendo en la Normal, su respuesta es: ‘no sé, yo no estoy, yo estoy en el centro haciendo otra actividad’, pero es recurrente que sucedan cosas y al maestro se le pregunta qué está pasando y la respuesta de él es ‘no sé’, también dice que no puede controlar a la base’. Entonces, pues evidentemente, no hay autoridad en la Normal", declaró la directora en entrevista telefónica.
Ante la omisión y negligencia del director Viveros Plancarte, la funcionaria le hizo frente a los normalistas en el plantel donde resguardaban la mercancía robada. A su llegada, la Normal estaba cerrada, con lonas y estudiantes encapuchados.
"No es posible eso: hay obra de infraestructura en proceso adentro de la normal. Tienen los materiales, tienen apoyos. Dijeron los jóvenes: ‘nos hacen falta maestros’. Todo se está atendiendo, y si hace falta algún maestro, también se resuelve”, explicó Sosa, criticando la influencia de sindicatos.
Mariana Sosa cuestionó al autoridad del director, pues incluso evadió realizar un recorrido para dar con lo robado.
La directora del IEMSySEM insistió en que el lugar de las y los estudiantes es en las aulas y no en protestas incitadas por externos o por intereses personales, al tiempo de que afirmó, el gobierno estatal le ha brindado todo el apoyo a las y los normalistas, por ello es que la manifestaciones cada vez tienen menos afluencia.
BCT