VIDEO: Directora del IEMSySEM hace frente a estudiantes que saquearon camiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las manifestaciones de jóvenes normalistas y saqueo de productos a camiones de empresas privadas, la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda, hizo un llamado a los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío para que regresaran los bienes que no les pertenecen legalmente.

La directora acudió personalmente a las instalaciones de la Normal Rural "Vasco de Quiroga", haciéndole frente a las y los jóvenes, la mayoría de ellos con el rostro cubierto, y les instó a permanecer dentro del marco de la legalidad.

Sosa Olmeda señaló que la labor de las autoridades educativas es formar, acompañar y fortalecer el desarrollo académico y humano de las y los estudiantes, y enfatizó la importancia de que ello se realice dentro del marco del respeto y la legalidad.

“Nuestra tarea es educar y formar. Quien no quiera educarse y no quiera formarse, no puede formar parte de la Normal. Aquí queremos estudiantes comprometidos, no solamente inscritos; no queremos actos vandálicos, queremos jóvenes con vocación y responsabilidad”, expresó.

La funcionaria fue cuestionada por supuestamente no generar diálogo, a lo que Mariana Sosa les recordó que desde el día jueves se han mantenido las mesas de diálogo, y éstas siempre estarán abiertas para escuchar los planteamientos por los estudiantes.

En este sentido, les invitó a fortalecer los canales institucionales y mantener el legado de las normales rurales como espacios de transformación social, siempre dentro del marco legal y educativo.