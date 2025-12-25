Aseguran 11 motocicletas robadas durante cateo en Jacona

Jacona, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción interinstitucional, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN), dieron acompañamiento a una orden de cateo que cumplimentó la Fiscalía General del Estado (FGE) en un inmueble del municipio de Jacona, donde se recuperaron 11 motocicletas robadas.

Como parte de las tareas operativas y de inteligencia del Plan Paricutín, en un domicilio ubicado al sur de la demarcación se aseguraron las motocicletas: siete de la marca Italika, dos Dinamo, una Veloci y una Suzuki, todas con reporte de robo, mismas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente.