Detienen a dos hombres por homicidio de taxista en Morelia

De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron el pasado 7 de septiembre, cuando Óscar M., de oficio taxista, se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Pino, hasta donde llegaron dos hombres armados a bordo de una motocicleta.

Tras un forcejeo para ingresar al inmueble, los agresores accionaron armas de fuego en contra de la víctima, causándole la muerte en el lugar.

Las investigaciones quedaron a cargo de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso, la cual recabó pruebas y logró establecer la posible participación de los ahora detenidos. Posteriormente, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Cuautli “N” y Jonathan “N” fueron detenidos y presentados ante el Juez de Control, quien determinará su situación legal en las próximas horas.

SHA