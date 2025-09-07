Matan a hombre a tiros al poniente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este domingo un hombre fue asesinado a balazos al interior de un inmueble ubicado sobre la calle Pino, en la colonia Loma Dorada, situada en la zona poniente de Morelia.

De acuerdo con RED 113, elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Rescate acudieron al lugar tras recibir el reporte de disparos. Al ingresar al domicilio, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

Hasta el momento, la identidad del fallecido es desconocida, al igual que el posible móvil del crimen. La zona permanece acordonada mientras especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizan la recolección de indicios y testimonios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Posteriormente, el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense de la capital michoacana, donde se le practicará la necropsia de ley y se esperará su identificación oficial.

rmr