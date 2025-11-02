Detienen a 8 personas por daños en Palacio de Gobierno en Morelia; FGE ya investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que inició una carpeta de investigación tras los daños ocasionados este domingo al interior de Palacio de Gobierno, durante la manifestación que exigía justicia por el asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
De acuerdo con el comunicado oficial, un grupo de personas ingresó a las instalaciones del recinto gubernamental alrededor de las 16:00 horas, luego de que la marcha —que partió del monumento a El Caballito— llegara al Centro Histórico de Morelia. Según el reporte preliminar, se registraron afectaciones en 16 áreas del inmueble, incluida la puerta principal.
La Fiscalía Regional recibió la notificación de los hechos e inmediatamente desplazó personal pericial para realizar las diligencias correspondientes en el lugar. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a ocho personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público.
Los detenidos fueron identificados como Mario Emmanuel “N”, Raúl “N”, Juan Carlos “N”, Pedro Rodrigo “N”, Mauricio “N”, Nidia Georgina “N”, Kitzia Jahari “N” y Alma “N”. La FGE precisó que la situación jurídica de estas personas será definida en el término legal correspondiente y conforme a derecho.
Cabe señalar que la manifestación fue convocada en redes sociales por ciudadanos y estudiantes, tras el homicidio del presidente municipal de Uruapan, quien fue asesinado a balazos la noche del sábado durante un acto público. Aunque la protesta fue anunciada como pacífica, derivó en disturbios y daños al patrimonio público.
