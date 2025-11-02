Detienen a 8 personas por daños en Palacio de Gobierno en Morelia; FGE ya investiga

La Fiscalía Regional recibió la notificación de los hechos e inmediatamente desplazó personal pericial para realizar las diligencias correspondientes en el lugar. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a ocho personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

Los detenidos fueron identificados como Mario Emmanuel “N”, Raúl “N”, Juan Carlos “N”, Pedro Rodrigo “N”, Mauricio “N”, Nidia Georgina “N”, Kitzia Jahari “N” y Alma “N”. La FGE precisó que la situación jurídica de estas personas será definida en el término legal correspondiente y conforme a derecho.

Cabe señalar que la manifestación fue convocada en redes sociales por ciudadanos y estudiantes, tras el homicidio del presidente municipal de Uruapan, quien fue asesinado a balazos la noche del sábado durante un acto público. Aunque la protesta fue anunciada como pacífica, derivó en disturbios y daños al patrimonio público.