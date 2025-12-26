Detiene FGE a hombre con arma y droga en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones que lleva a cabo en materia de investigación y persecución del delito, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a un hombre, presunto responsable de portación de arma de fuego y delitos contra la salud; hechos ocurridos en Morelia.

Durante un recorrido realizado por elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Vicefiscalía de Alto Impacto, en la colonia Aquiles Serdán, los agentes observaron a un hombre que intentó evadirlos, por lo que fue alcanzado.

Durante la revisión practicada a quien se identificó como Juan Manuel “N”, se le aseguró un arma de fuego calibre .38 milímetros y metanfetamina, por lo que fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, que dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

Una vez realizadas las diligencias respectivas, Juan Manuel “N” fue conducido ante el órgano jurisdiccional, que lo vinculó a proceso, le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo para el cierre de la investigación.