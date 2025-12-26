Morelia

Detiene FGE a hombre con arma y droga en Morelia

El detenido fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva
Los hechos ocurrieron en la colonia Aquiles Serdán
Los hechos ocurrieron en la colonia Aquiles SerdánPixabay
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones que lleva a cabo en materia de investigación y persecución del delito, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a un hombre, presunto responsable de portación de arma de fuego y delitos contra la salud; hechos ocurridos en Morelia.

Durante un recorrido realizado por elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Vicefiscalía de Alto Impacto, en la colonia Aquiles Serdán, los agentes observaron a un hombre que intentó evadirlos, por lo que fue alcanzado.

Durante la revisión practicada a quien se identificó como Juan Manuel “N”, se le aseguró un arma de fuego calibre .38 milímetros y metanfetamina, por lo que fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, que dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

Una vez realizadas las diligencias respectivas, Juan Manuel “N” fue conducido ante el órgano jurisdiccional, que lo vinculó a proceso, le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo para el cierre de la investigación.

Te puede interesar:
Vinculan a proceso a una adolescente en conflictos con la ley por el delito de homicidio calificado en Zamora
Los hechos ocurrieron en la colonia Aquiles Serdán

RPO

FGE
Detebido

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com