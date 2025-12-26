Vinculan a proceso a una adolescente en conflictos con la ley por el delito de homicidio calificado en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia Familiar y de Género y de Niñas, Niños y Adolescentes, obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de una adolescente en conflictos con la ley de 16 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de una joven de 19 años de edad.

De acuerdo con los datos que obran en la Carpeta de Investigación, el pasado 12 de octubre, la víctima se encontraba al exterior de su domicilio, ubicado en la calle Orquídeas de la colonia Primero de Mayo, en el municipio de Zamora, en compañía de sus padres y un hermano.

En ese momento, un hombre arribó al lugar portando un arma de fuego, con la cual amenazó a la víctima y revisó su teléfono celular. Posteriormente, tras realizar una llamada telefónica, arribó al sitio la adolescente en conflictos con la ley, quien portaba un arma de fuego, con la que privo de la vida a la joven.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía Regional llevó a cabo las investigaciones que permitieron establecer la posible relación de la adolescente en conflictos con la ley en este delito, por lo que fue solicitada la respectiva orden de aprehensión en su contra y cumplimentada.

En audiencia, el Juez de Control valoró la información y resolvió vincularla a proceso; de igual manera, impuso internamiento preventivo como medida cautelar y estableció dos meses de plazo para la investigación complementaria.

