Desfile del 20 de noviembre reunirá a más de mil 900 estudiantes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sector educativo de Michoacán está preparado para conmemorar el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, con una participación de alrededor de mil 900 estudiantes de media superior y superior en el desfile cívico-deportivo que se llevará a cabo el 20 de noviembre en Morelia.

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) contará con 160 participantes, sumándose a un gran contingente compuesto por 15 instituciones de educación media superior y superior, como Cecytem, Cobaem, Conalep, Fray Antonio de Lisboa, Preparatoria Federal por Cooperación, Escuela Normal de Educación Física y el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, entre otras.

La modalidad se caracterizará por evoluciones rítmicas, orden cerrado y exhibiciones sobre la marcha, para las cuales, con disciplina y orden, se prepararon los contingentes escolares.