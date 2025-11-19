Conoce los cierres viales por el desfile del 20 de noviembre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que a partir de las 00:01 horas del jueves 20 de noviembre iniciarán los cierres vehiculares en calles y avenidas del Centro Histórico de Morelia, con motivo del desfile del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

Agentes de la Guardia Civil realizarán cortes a la circulación vehicular desde la avenida Madero a la altura de la avenida Tata Vasco, donde se ubica la gasolinera Poza Rica, hasta el monumento a Lázaro Cárdenas.

A las 6:00 horas se cerrará la avenida Acueducto desde la avenida Tata Vasco y Ventura Puente. A partir de las 10:00 horas, cuando inicie el desfile deportivo, se cerrará de Tres Puentes hasta la avenida Madero, calzada La Huerta hasta la calle 18 de Marzo, y la avenida Nocupétaro hasta la calle Acacia, con la finalidad de que se desarrollen las actividades sin incidentes.

Tras lo anterior, la SSP ofrece las siguientes vías alternas para evitar el tráfico:

⁠Acueducto (de Ventura Puente a Mil Cumbres en ambos sentidos)

⁠Ventura Puente (de la calle Lic. Adolfo Cano rumbo a avenida Camelinas)

Madero Oriente (desde Plan de Ayala rumbo a la glorieta de la salida a Charo)

Nocupétaro (desde la calle Acacia)

Calzada La Huerta (desde la calle 18 de Marzo)

Habrá libre circulación en 12 calles del Centro Histórico de Morelia: