"El Licenciado" y los escoltas informaron no escuchar bien al juez de control y a las defensas
Decretan receso en audiencia de "El Licenciado" y escoltas de Carlos Manzo; presentarán 25 datos de prueba
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El juez de control Luis Fernando Díaz Parra decretó un receso en la audiencia contra Jorge Armando "N", "El Licenciado", y los siete escoltas acusados de presunto homicidio calificado y lesiones dolosas, y homicidio en comisión por omisión, respectivamente, del alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

Lo anterior, debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentará dos medios de prueba y 25 datos de prueba, entre ellos presentar testigos y datos.

El receso se extendió oficialmente dos horas e inició a las 13:00 h de este miércoles, con el objetivo de que las defensas conozcan las pruebas que se presentarán.

En los Juzgados de Oralidad, a un costado del Tutelar de Menores, hay problemas de audio, principalmente del juez de control y las defensas, quienes se encuentran en los Juzgados del Distrito de Uruapan.

Tanto "El Licenciado" como los escoltas comentaron esa situación estando ellos en el Cefereso No. 01 “El Altiplano” y en el Centro Penitenciario de Delitos de Alto Impacto, respectivamente.

Es de mencionar que en la audiencia están, de manera virtual, Juan Daniel Manzo Rodríguez, hermano de Carlos Manzo, y Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, regidor de Uruapan, como víctimas indirectas.

