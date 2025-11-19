"Matar a como diera lugar", la orden de "El Licenciado" para ultimar a Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La orden fue directa, sin espacio para dudas: "matar a como diera lugar" a Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Así lo revelaron las autoridades federales al anunciar la detención de Jorge Armando "N", alias El Licenciado, presunto autor intelectual del asesinato del edil de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.
En una conferencia conjunta encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, se revelaron detalles del caso: desde los mensajes que guiaron la ejecución en tiempo real, hasta los castigos físicos impuestos por el líder criminal a quienes no obedecían.
Una ejecución planeada por mensajería
Las investigaciones revelan que la célula operaba a través de una aplicación de mensajería. La noche del sábado 1 de noviembre, desde las 18:06 horas, Ramiro "N" compartió al grupo un video de la jardinera donde sería asesinado Manzo. Lo llamaban "el cliente".
A las 19:45 h, confirmaron que el alcalde ya estaba en el festival, transmitiendo en vivo. Quince minutos después, Ramiro notificó que el tirador había sido neutralizado, y que Manzo estaba siendo atendido.
A las 20:14 h, pidió que recogieran a su cómplice, Fernando Josué “N”. Momentos antes, El Licenciado había ordenado disparar “sin importar con quién estuviera”.
Jorge Armando “N”, alias El Licenciado: presunto autor intelectual. Detenido en Morelia.
Víctor Manuel “N”: autor material, abatido.
Ramiro “N”: coordinador del ataque en sitio. Instructor del grupo. Hallado sin vida.
Fernando Josué “N”: acompañante del tirador. También hallado sin vida.
Las autoridades aseguraron que Ramiro fungía como instructor del grupo: enseñaba a usar armas y aplicaba castigos físicos. Su eliminación, junto con Fernando Josué, habría sido para evitar que revelaran información.
Jorge Armando “N” fue detenido el martes 18 de noviembre en Morelia tras un operativo del Gabinete de Seguridad. En su posesión se encontraron:
Arma corta y cargador
Dosis de droga tipo cristal
Identificación
Dos teléfonos y un vehículo
La Fiscalía y la SSP confirmaron que su apodo coincidía con el de El Licenciado, nombre clave en los mensajes donde se ordenó la ejecución de Manzo.
