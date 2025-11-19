"Matar a como diera lugar", la orden de "El Licenciado" para ultimar a Carlos Manzo

Una ejecución planeada por mensajería

Las investigaciones revelan que la célula operaba a través de una aplicación de mensajería. La noche del sábado 1 de noviembre, desde las 18:06 horas, Ramiro "N" compartió al grupo un video de la jardinera donde sería asesinado Manzo. Lo llamaban "el cliente".

A las 19:45 h, confirmaron que el alcalde ya estaba en el festival, transmitiendo en vivo. Quince minutos después, Ramiro notificó que el tirador había sido neutralizado, y que Manzo estaba siendo atendido.

A las 20:14 h, pidió que recogieran a su cómplice, Fernando Josué “N”. Momentos antes, El Licenciado había ordenado disparar “sin importar con quién estuviera”.