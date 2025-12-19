Morelia

De tres a cinco reportes diarios por violencia familiar o contra la mujer registra Policía Morelia

El comisionado Juan Pablo Alarcón indicó que este tipo de violencias son una constante, sobre todo en fiestas y por el consumo de alcohol
De tres a cinco reportes diarios por violencia familiar o contra la mujer registra Policía Morelia
GABRIELA SERRALDE
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de tres a cinco casos diarios registra la Policía Morelia por violencia familiar o en contra de las mujeres, sobre todo en temporadas navideñas, debido al consumo de alcohol, apuntó el comisionado de Seguridad municipal, Juan Pablo Alarcón Olmedo.

En entrevista colectiva, el funcionario señaló que el personal del Centro de Atención a Víctimas de la Policía Morelia está al pendiente de este tipo de atenciones o reportes que deben atender, toda vez que, admitió, sí son una constante.

“Siempre se está al pendiente de este tipo de atenciones y reportes con mucha prioridad, por las circunstancias que representa la violencia hacia las mujeres o la violencia familiar”.

El comisionado dijo que no solo en Navidad, sino en otras fechas cuando hay mayor consumo de alcohol, es cuando incrementan dichas situaciones, por lo que exhortó a la población a realizar un consumo responsable al momento de beber en fiestas, posadas o reuniones familiares.

“La violencia familiar y contra la mujer es una constante; diario tenemos casos, entre tres y cinco reportes. Cuando hay consumo de alcohol, incrementa este tipo de reportes”.

Continúa operativo en colonias para inhibir robos

Juan Pablo Alarcón añadió que continúa el operativo en las colonias de los siete sectores de la ciudad para evitar robos en viviendas, toda vez que las ausencias por vacaciones son momentos que aprovechan los delincuentes para ingresar a los hogares.

“En ese sentido, estamos comunicándonos con los encargados del orden para evitar la incidencia y cerrar el año con una tendencia a la baja, que ya la tenemos en delitos de alto impacto y del fuero común”.
Te puede interesar:
Incrementan presencia policial en corredores y tenencias por arribo de paisanos
De tres a cinco reportes diarios por violencia familiar o contra la mujer registra Policía Morelia

RPO

Policía Morelia
violencia familiar

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com