De tres a cinco reportes diarios por violencia familiar o contra la mujer registra Policía Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de tres a cinco casos diarios registra la Policía Morelia por violencia familiar o en contra de las mujeres, sobre todo en temporadas navideñas, debido al consumo de alcohol, apuntó el comisionado de Seguridad municipal, Juan Pablo Alarcón Olmedo.
En entrevista colectiva, el funcionario señaló que el personal del Centro de Atención a Víctimas de la Policía Morelia está al pendiente de este tipo de atenciones o reportes que deben atender, toda vez que, admitió, sí son una constante.
El comisionado dijo que no solo en Navidad, sino en otras fechas cuando hay mayor consumo de alcohol, es cuando incrementan dichas situaciones, por lo que exhortó a la población a realizar un consumo responsable al momento de beber en fiestas, posadas o reuniones familiares.
Continúa operativo en colonias para inhibir robos
Juan Pablo Alarcón añadió que continúa el operativo en las colonias de los siete sectores de la ciudad para evitar robos en viviendas, toda vez que las ausencias por vacaciones son momentos que aprovechan los delincuentes para ingresar a los hogares.
