Incrementan presencia policial en corredores y tenencias por arribo de paisanos

AHOLIBAMA ANDRADE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comisionado de Seguridad Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, señaló que en esta temporada decembrina se refuerzan los operativos en distintas vialidades y tenencias ante la llegada de las y los paisanos.

En entrevista colectiva, el comisionado resaltó que dicho operativo de presencia policial se ha reforzado en el corredor del aeropuerto, el cual —dijo— se mantiene activo prácticamente las 24 horas. Afirmó que, hasta el momento, no se han registrado incidencias en esta temporada.

“Desde esta semana ya empezamos a notar mucha presencia de paisanos; evidentemente, en estos días cercanos a las festividades navideñas vamos a notar un incremento mayor de visitantes”

En cuanto a las vialidades, indicó que el refuerzo se concentra principalmente en el corredor de la carretera a Pátzcuaro.

En las tenencias, mencionó que ya se cuenta con presencia policial, pero se refuerza particularmente en Santiago Undameo, Tiripetío, Tenencia Morelos y San Nicolás Obispo.

Por otra parte, señaló que las labores también se direccionan a la zona de salida a Quiroga, en Tacícuaro, así como en Capula, Teremendo y Cuto.

“Son de los lugares en los que hemos observado más flujo de paisanos que vienen para la temporada decembrina”
concluyó el comisionado
