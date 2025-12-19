Incrementan presencia policial en corredores y tenencias por arribo de paisanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comisionado de Seguridad Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, señaló que en esta temporada decembrina se refuerzan los operativos en distintas vialidades y tenencias ante la llegada de las y los paisanos.

En entrevista colectiva, el comisionado resaltó que dicho operativo de presencia policial se ha reforzado en el corredor del aeropuerto, el cual —dijo— se mantiene activo prácticamente las 24 horas. Afirmó que, hasta el momento, no se han registrado incidencias en esta temporada.