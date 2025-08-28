De despensas a espacios de cuidado: así se acompaña a los adultos mayores en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia viven cerca de 120 mil adultos mayores, un sector de la población que enfrenta desafíos diarios, pero que también cuenta con diversas herramientas de apoyo del DIF municipal. Desde despensas mensuales hasta espacios de convivencia y atención médica, estos programas buscan ofrecer bienestar y dignidad a este sector de la población.

En entrevista para MiMorelia.com, José Manuel Álvarez Lucio, director del DIF Morelia, explicó que aproximadamente el 14 % de la población del municipio se conforma por adultos mayores. Para atenderlos, destacó que el organismo coordina acciones con distintas dependencias, pues señaló que el diagnóstico que tienen sobre este sector de la población es variado en cuanto a sus necesidades, ya que, de acuerdo con el contexto específico de cada uno de ellos y de las solicitudes que les externan, se concretan las atenciones correspondientes.

De hecho, resaltó que no únicamente se centran en programas de apoyo, sino que el DIF Morelia también atiende denuncias en las que los adultos mayores son víctimas de distintos tipos de violencia. Una de ellas —que alberga la mitad de los reportes—, destacó, es la violencia económica. En este tenor, el director compartió algunas de las acciones que impulsan.