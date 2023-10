¿Cuándo y dónde? Así podrás comprar boletos para funciones del FICM

En la inauguración se proyectará "The Dead Don’t Hurt", de Viggo Mortensen; Michel Franco presentará "Memoria" y también exhibirán "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese.

A través de los canales oficiales del FICM, este martes por la mañana se dio a conocer que los boletos Tradicional y VIP se podrán comprar en línea a través de los sitios www.moreliafilmfest.com y www.cinepolis.com, así como en la aplicación de Cinépolis.

También se podrán adquirir en las taquillas de los cines sedes y en los Kioskos de Cinépolis.

Por su parte, los Cinebonos se podrán adquirir únicamente en las taquillas de Cinépolis Morelia Centro y Cinépolis VIP Las Américas Morelia.

A diferencia de otros años, en esta edición, se informó que la preventa de boletos será escalonada; es decir, los accesos para cada función se liberarán para preventa en línea y en taquillas dos días antes de cada función. En taquillas dos días antes de cada función, a partir de las 10:00 horas.

Sin embargo, aunque durante la preventa algunas de las películas puedan aparecer con localidades agotadas, el día de cada función se liberarán boletos a partir de las 10:00 horas.

También ten en cuenta que habrá una fila de último minuto en la cual se podrá acceder de forma gratuita a las funciones que tengan butacas disponibles. Esta opción sólo estará disponible en funciones del Cinépolis Centro.