FICM revela horarios de funciones

En la inauguración se proyectará "The Dead Don’t Hurt", de Viggo Mortensen; Michel Franco presentará "Memoria" y también exhibirán "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese.

A través de los canales oficiales del FICM, esta tarde se dio a conocer el programa de mano que incluye los horarios de las funciones, tanto al interior de recintos como al aire libre.

Da clic acá para abrir el archivo: FICM PROGRAMA.