¿Cuándo llegan las cañas a Morelia? Ya hay fecha de inicio

Ese día los comerciantes comenzarán a instalar sus estructuras en la Calzada de San Diego, donde ofrecerán cañas de azúcar, tamales, atoles, buñuelos, fruta de temporada, cacahuates, artesanías, entre otros productos típicos de la temporada.

La feria se desarrolla en el marco de la creciente afluencia de peregrinos y fieles, quienes visitan el Santuario de Guadalupe en las semanas previas al 12 de diciembre.

🍬 Cañas, cacahuates y tradición

Las cañas de azúcar, así como los cacahuates, atoles, tamales, panecillos, frutas y demás productos tradicionales, estarán disponibles en los coloridos puestos que año con año marcan el inicio de la temporada decembrina en Morelia. Esta actividad no solo tiene un valor religioso y cultural, sino también económico, pues representa un respiro para cientos de familias que dependen del comercio popular.

📊 Contexto del año anterior (2024):

El año pasado, se instalaron más de 300 puestos en la primera etapa de esta festividad desde el 20 de noviembre, cifra que se duplicó durante la segunda etapa, entre el 10 y el 13 de diciembre, con la llegada de más de 650 comerciantes adicionales en la zona de Tata Vasco y la propia Calzada.