Confían que obras demuestren que túneles en Morelia no son un mito

"Tenemos muchísimos detractores que dicen que es obra hidráulica, que eran drenajes, que se utilizaban para una cuestión hidráulica, yo no soy de esa idea y tengo fundamentos científicos (porque) simplemente de catedral tenemos detectados seis túneles, seis salidas y al hablar de túneles hablamos de oquedades; tenemos las salidas (pero) no sabemos a dónde llegan ¿por qué? Pues porque no las hemos caminado; nada más los estudios nos han revelado estas entradas o salidas de Catedral y obviamente la pregunta que siempre hago es si fuera obra hidráulica ¿por qué catedral tiene seis? Si los baños son del siglo XX y desagüe como de qué", dijo.

Lamentó que tuvieran que pasar casi dos décadas y varios gobernadores para que alguno mostrara interés en el tema a pesar de que ya tenían conocimiento de ese espacio, al que prefirieron mantener oculto.

Entrevistado durante el programa En Contexto. Abriendo la conversación en Michoacán, Ortega Caire realizó un recuento de las acciones que consideró más relevantes durante las últimas tres décadas.