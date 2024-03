Con programa de mejora continua, OOAPAS atiende fugas en redes de distribución de agua

Añadió que “no se han hecho inversiones fuertes porque no hay apoyo de otros niveles de gobierno”, por lo que se tomó la alternativa de, ante la disminución de la cantidad obtenida en las fuentes de abastecimiento, construir pozos, aunque reconoció que no resolución definitiva, pero es a más corto plazo.

Por otra parte, recordó que están en trámite los proyectos (para la perforación de seis pozos) presentados para acceder al Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).