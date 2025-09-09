Con lo que cuesta un iPhone 17 te puedes comprar alguno de estos coches en Morelia

La información fue publicada en la tienda oficial de Apple México, y rápidamente generó comentarios en redes por el alto precio del dispositivo más completo de la marca.

📌 Autos en venta al mismo precio

Un recorrido en la sección de Marketplace muestra que, en Morelia, con la misma cantidad que cuesta un iPhone 17 Pro Max de 2 TB, se puede adquirir un vehículo usado. Algunos ejemplos:

🚗 2007 Renault Clio: $52,000 (200 mil km).

🚗 2006 Ford Ka: $51,000 (111 mil km).

🚗 2005 Nissan Platina: $51,900 (150 mil km).

🚗 2002 Ford Focus: $52,000.

🚗 1992 Nissan Sentra: $52,000.

La mayoría de estos autos, aunque con años de uso y kilometraje elevado, siguen siendo funcionales para transporte diario.