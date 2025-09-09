Con lo que cuesta un iPhone 17 te puedes comprar alguno de estos coches en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la presentación del nuevo iPhone 17, Apple reveló los precios oficiales en México y llamó la atención que el modelo iPhone 17 Pro Max de 2 TB alcanza un precio de $50,999, cifra que equivale aproximadamente al costo de un automóvil usado en la ciudad.
La información fue publicada en la tienda oficial de Apple México, y rápidamente generó comentarios en redes por el alto precio del dispositivo más completo de la marca.
Un recorrido en la sección de Marketplace muestra que, en Morelia, con la misma cantidad que cuesta un iPhone 17 Pro Max de 2 TB, se puede adquirir un vehículo usado. Algunos ejemplos:
🚗 2007 Renault Clio: $52,000 (200 mil km).
🚗 2006 Ford Ka: $51,000 (111 mil km).
🚗 2005 Nissan Platina: $51,900 (150 mil km).
🚗 2002 Ford Focus: $52,000.
🚗 1992 Nissan Sentra: $52,000.
La mayoría de estos autos, aunque con años de uso y kilometraje elevado, siguen siendo funcionales para transporte diario.
El contraste entre el precio de un smartphone y un automóvil usado ilustra cómo los dispositivos de gama alta se han convertido en bienes de lujo que en ocasiones igualan —o superan— el valor de un vehículo económico.
El iPhone 17 Pro Max 2 TB se coloca así como el modelo más costoso de la nueva línea, que también incluye el iPhone 17 estándar desde $19,999 y el iPhone Air, el más delgado de la historia, desde $25,999.
RYE