🔴EN VIVO: Apple Event con las novedades en sus dispositivos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 9 de septiembre, Apple celebró su evento especial “Awe Dropping” desde el Apple Park en Cupertino, California, donde presentó la nueva línea de productos 2025, encabezada por el sorprendente iPhone Air, el modelo más delgado que la marca ha lanzado hasta ahora.

La información se dio a conocer durante la transmisión oficial del evento, donde también se presentaron los nuevos modelos iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max, así como los AirPods Pro 3 y el Apple Watch Series 11.

📌 iPhone Air: solo 5.6 mm de grosor

El protagonista del evento fue el nuevo iPhone Air, que destaca por su diseño ultradelgado de sólo 5.6 milímetros, convirtiéndolo en el iPhone más fino de la historia. A pesar de su tamaño, incorpora características de gama alta:

Pantalla OLED de 6.5 pulgadas con tecnología ProMotion , para animaciones más fluidas.

Cristal Ceramic Shield al frente y atrás, más resistente a caídas.

Nuevo chip A19 Pro , que mejora el rendimiento y la eficiencia energética.

Diseño de bordes planos y cuerpo de aluminio reciclado.

Apple lo definió como un dispositivo enfocado en quienes buscan portabilidad, elegancia y potencia en un solo equipo.