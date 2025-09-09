🔴EN VIVO: Apple Event con las novedades en sus dispositivos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 9 de septiembre, Apple celebró su evento especial “Awe Dropping” desde el Apple Park en Cupertino, California, donde presentó la nueva línea de productos 2025, encabezada por el sorprendente iPhone Air, el modelo más delgado que la marca ha lanzado hasta ahora.
La información se dio a conocer durante la transmisión oficial del evento, donde también se presentaron los nuevos modelos iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max, así como los AirPods Pro 3 y el Apple Watch Series 11.
El protagonista del evento fue el nuevo iPhone Air, que destaca por su diseño ultradelgado de sólo 5.6 milímetros, convirtiéndolo en el iPhone más fino de la historia. A pesar de su tamaño, incorpora características de gama alta:
Pantalla OLED de 6.5 pulgadas con tecnología ProMotion, para animaciones más fluidas.
Cristal Ceramic Shield al frente y atrás, más resistente a caídas.
Nuevo chip A19 Pro, que mejora el rendimiento y la eficiencia energética.
Diseño de bordes planos y cuerpo de aluminio reciclado.
Apple lo definió como un dispositivo enfocado en quienes buscan portabilidad, elegancia y potencia en un solo equipo.
La nueva línea iPhone 17 también sorprendió con:
Pantalla OLED de 6.3 pulgadas (modelo base).
Cámara trasera Dual Fusion de 48 MP.
Cámara frontal con función Center Stage.
Mayor duración de batería y chip A19.
Protección Ceramic Shield 2.
Los modelos Pro y Pro Max suman características de alto rendimiento, como grabación en 8K, zoom óptico de hasta 8x, y el chip A19 Pro fabricado en 3nm, que mejora tareas con inteligencia artificial.
El Apple Watch Series 11 llega más delgado y con nuevas funciones de salud, incluyendo monitoreo de presión arterial, nuevo diseño de cristal y conectividad 5G.
Además, Apple anunció el Watch Ultra 3, con cuerpo más robusto, autonomía de hasta 42 horas y capacidades de mensajería satelital, ideal para usuarios aventureros.
Los nuevos AirPods Pro 3 incluyen:
Cancelación de ruido mejorada.
Traducción en tiempo real.
Sensores biométricos como frecuencia cardiaca.
Nuevo diseño más compacto y ligero.
También se anunció el nuevo iOS 26, con interfaz tipo “Liquid Glass” y funciones mejoradas con IA. Las preventas de todos los dispositivos comienzan el 12 de septiembre, y estarán disponibles el 19 de septiembre.
