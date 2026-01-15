Comerciantes del Mercado Independencia reconocen sus espacios tras incendio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre hoy y mañana, las y los comerciantes del Mercado Independencia que resultaron afectados por el incendio ocurrido hace más de dos años podrán ingresar para reconocer su espacio, informó Marco Antonio Garibay González, director de Mercados y Plazas de Morelia.

En entrevista colectiva, el director explicó que, tras varias horas de trabajo y distintas reuniones con dirigentes y comerciantes, se avanzará en la identificación de los 144 espacios correspondientes a los oferentes afectados, con el objetivo de proceder a la delimitación de cada área y, posteriormente, realizar la mudanza.