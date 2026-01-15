Comerciantes del Mercado Independencia reconocen sus espacios tras incendio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre hoy y mañana, las y los comerciantes del Mercado Independencia que resultaron afectados por el incendio ocurrido hace más de dos años podrán ingresar para reconocer su espacio, informó Marco Antonio Garibay González, director de Mercados y Plazas de Morelia.
En entrevista colectiva, el director explicó que, tras varias horas de trabajo y distintas reuniones con dirigentes y comerciantes, se avanzará en la identificación de los 144 espacios correspondientes a los oferentes afectados, con el objetivo de proceder a la delimitación de cada área y, posteriormente, realizar la mudanza.
Indicó que este proceso es necesario, ya que, una vez realizado el reconocimiento, se procederá con la firma de recepción, lo que permitirá a las y los comerciantes constatar que cuentan con los metros establecidos en sus licencias.
El director recalcó que únicamente quienes cuenten con su licencia —es decir, los 144 oferentes— regresarán a laborar en este recinto. No obstante, señaló que la fecha exacta de reapertura se dará a conocer más adelante, aunque la mudanza de los comerciantes podría iniciar a partir de la próxima semana.
Para concluir, indicó que, en caso de que existan comerciantes que no cuenten con licencia para laborar en este espacio, se procederá conforme a lo establecido en el reglamento.
RPO