En enero, Gobierno de Morelia otorga 10% de descuento en el pago del predial 2026

Durante el fin de semana, también es posible pagar el predial, en las siguientes ubicaciones: Ventanilla única en los juzgados cívicos, ubicados en el Centro Administrativo de Morelia (CAM); en el Panteón Municipal; y en UCOCA, Servicentro. Estos módulos funcionan de 10:00 a 15:00 horas.

Además, el Ayuntamiento de Morelia pone a disposición diversas opciones de pago, entre las que se encuentra el pago en línea, disponible las 24 horas a través del portal oficial www.morelia.gob.mx, así como en sucursales bancarias participantes.

La Directora de Ingresos de la Secretaría de Tesorería Municipal, Patricia Ruiz Valencia, afirmó que en el CAM hay personal asignado para apoyar a las y los contribuyentes, al ser instalaciones de grandes dimensiones: “Al ingresar al edificio, las personas podrán formarse para que se les asigne un turno, con lo cual se agilizará el flujo hacia las cajas; si alguien no cuenta con su número de predio, se le acercará a un módulo donde podrá obtener este dato, para posteriormente dirigirlo a las cajas y que pueda realizar su pago de forma inmediata”, explicó.

El Gobierno de Morelia reitera su compromiso de acercar opciones accesibles, facilitar el cumplimiento de las contribuciones y fortalecer los servicios y obras públicas, e invita a la ciudadanía a aprovechar este beneficio vigente durante el mes de enero.

RYE-