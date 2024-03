Clausurados, seis antros y bares en lo que va del año en Morelia: Yankel Benítez

Lo anterior fue informado por Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia, quien afirmó que "antes valía lo que pagaban de multa porque era 'algo muy simbólico' y al día siguiente volvían a abrir, pero como se le sancionó con 15 días de no operar ya no les convino por lo que se espera que no haya reincidencia".