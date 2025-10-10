Cine VIP desde $150; descubre Cinelia en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinelia abre sus puertas en el corazón comercial de Paseo Altozano, prometiendo revolucionar la experiencia del cine en la capital michoacana.

Ubicado en el segundo piso de esta plaza comercial, Cinelia cuenta con 10 salas equipadas con lo último en tecnología visual y sonora, incluyendo opciones tradicionales y VIP. El concepto busca ofrecer una vivencia que va más allá de las palomitas y la pantalla grande.

El complejo incorpora además Cafelia, una cafetería exclusiva con ambiente moderno, y un bar con diseño lounge, pensados para quienes desean convertir su visita al cine en una experiencia completa.