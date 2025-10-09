Cinelia llega a Morelia con una nueva forma de vivir el cine

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinelia es el nuevo complejo cinematográfico que llega a la capital michoacana con una propuesta innovadora para disfrutar del séptimo arte.

Durante el evento inaugural, el director general de Cinelia, Rolando Sáenz, compartió que este proyecto tiene como objetivo brindar a la ciudadanía una experiencia cinematográfica integral.

“Hoy no solo inauguramos un cine, hoy abrimos Cinelia, un espacio donde las emociones cobran vida, donde los sueños se proyectan en una pantalla grande y donde cada invitado puede vivir su propia historia (…)”, destacó.