Cinelia llega a Morelia con una nueva forma de vivir el cine

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinelia es el nuevo complejo cinematográfico que llega a la capital michoacana con una propuesta innovadora para disfrutar del séptimo arte.
Durante el evento inaugural, el director general de Cinelia, Rolando Sáenz, compartió que este proyecto tiene como objetivo brindar a la ciudadanía una experiencia cinematográfica integral.
“Hoy no solo inauguramos un cine, hoy abrimos Cinelia, un espacio donde las emociones cobran vida, donde los sueños se proyectan en una pantalla grande y donde cada invitado puede vivir su propia historia (…)”, destacó.
Sáenz explicó que Cinelia nace de la convicción de que el cine no es solo entretenimiento, sino una experiencia emocional. Por ello, se cuidaron todos los detalles: desde la calidad y comodidad de las butacas, hasta el sonido envolvente y la oferta gastronómica.
En este tenor, precisó que con Cinelia se generaron 35 empleos directos y más de 120 indirectos. Además, señaló que, con una inversión superior a los 50 millones de pesos, se ofrece un cine de primera categoría con instalaciones que pueden competir a nivel mundial.
“Creemos que este espacio puede ser un punto de encuentro, un motor de alegría, que inspire a los niños, reconecte a las parejas y regale a cada persona un momento para sí misma (…)”, subrayó.
Posteriormente, se realizó el corte del listón inaugural, con la participación de autoridades estatales y municipales.
Cabe resaltar que Cinelia se ubica en el segundo piso de Paseo Altozano y cuenta con 10 salas, entre tradicionales y VIP, diseñadas para ofrecer la máxima calidad y comodidad al público.
Entre los atractivos del nuevo cine destaca Cafelia, su cafetería exclusiva, además de un área de bar. Próximamente, se habilitará un acceso directo hacia la zona de GoKart Manía, que también formará parte del complejo.
Con su llegada, Cinelia se suma a la oferta de entretenimiento de Paseo Altozano, un centro comercial que actualmente se encuentra en proceso de renovación y donde próximamente se integrarán más marcas reconocidas.
mrh