Christian Nodal conquista a miles en Morelia durante las fiestas patrias

Celulares al aire, grabaciones desde todos los ángulos del Centro y voces coreando canciones, formaron parte del ambiente. Los gritos no se hicieron esperar... y los regalos tampoco: el cantante arrojó al público gorras con el apellido “Nodal”, desatando la euforia.

Los boleros también se hicieron presentes. Con “La Mitad”, Christian Nodal dejó en claro que ama Morelia más de lo que se puedan imaginar.

“Más no puedo” fue una de las canciones más coreadas por el público, que no perdió detalle alguno de la presentación. Además, agradecieron que la lluvia cediera justo durante el espectáculo, que tuvo lugar en la avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de la Plaza de Armas.

La interacción del cantante fue cercana y emotiva, desde quienes llegaron hasta el escenario hasta quienes lo vieron desde las alturas de los restaurantes y hoteles del Centro.