Christian Nodal conquista a miles en Morelia durante las fiestas patrias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “No te contaron mal” fue como inició la presentación del músico y cantante mexicano Christian Nodal, quien prendió a morelianos y visitantes durante las fiestas patrias en el Centro Histórico de Morelia.
Las inclemencias del clima no fueron impedimento para que miles de personas disfrutaran del concierto del sonorense, quien, con sus éxitos, puso a cantar incluso a quienes no tenían mucho interés inicial en asistir.
Las terrazas y balcones de hoteles y negocios del primer cuadro capitalino se llenaron de espectadores, quienes, desde espacios reducidos, bailaron todos los éxitos del cantante de música regional mexicana.
Celulares al aire, grabaciones desde todos los ángulos del Centro y voces coreando canciones, formaron parte del ambiente. Los gritos no se hicieron esperar... y los regalos tampoco: el cantante arrojó al público gorras con el apellido “Nodal”, desatando la euforia.
Los boleros también se hicieron presentes. Con “La Mitad”, Christian Nodal dejó en claro que ama Morelia más de lo que se puedan imaginar.
“Más no puedo” fue una de las canciones más coreadas por el público, que no perdió detalle alguno de la presentación. Además, agradecieron que la lluvia cediera justo durante el espectáculo, que tuvo lugar en la avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de la Plaza de Armas.
La interacción del cantante fue cercana y emotiva, desde quienes llegaron hasta el escenario hasta quienes lo vieron desde las alturas de los restaurantes y hoteles del Centro.
Sin distinción alguna, Christian Nodal se llevó el corazón de todas y todos los espectadores, quienes lo ovacionaron con aplausos y gritos durante la noche del 15 y la madrugada del 16 de septiembre, como parte de las celebraciones patrias.
La seguridad fue superior a otros años: hubo presencia de francotiradores y elementos de diversas corporaciones, lo que garantizó unas fiestas patrias tranquilas, con diversión y en armonía.
SHA