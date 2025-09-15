Miles de michoacanos dan el Grito de Independencia en Morelia; mujeres el mensaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “¡Vivan las heroínas que nos dieron patria!, ¡vivan las mujeres!”, fue lo que se resaltó del tradicional Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio de Gobierno; el mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla ondeó la bandera de México y vitoreó a los héroes que nos dieron patria y libertad.

La lluvia cedió y ante miles de michoacanos, en una verbena popular que desde hace muchos años no se veía, se conmemoró el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México; poco antes de las 22:30 horas cuando se lanzó el tradicional “Viva la Independencia de México”.