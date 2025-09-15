Miles de michoacanos dan el Grito de Independencia en Morelia; mujeres el mensaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “¡Vivan las heroínas que nos dieron patria!, ¡vivan las mujeres!”, fue lo que se resaltó del tradicional Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio de Gobierno; el mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla ondeó la bandera de México y vitoreó a los héroes que nos dieron patria y libertad.
La lluvia cedió y ante miles de michoacanos, en una verbena popular que desde hace muchos años no se veía, se conmemoró el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México; poco antes de las 22:30 horas cuando se lanzó el tradicional “Viva la Independencia de México”.
El cielo capitalino se iluminó con los fuegos pirotécnicos, mientras la majestuosa Catedral de Morelia se pintó de colores patrios para recordar a los michoacanos y visitantes que México es un lugar donde los buenos son más.
El toque de las campanas se hicieron presentes, en cada entonación por parte del mandatario estatal, siempre hubo respuesta por parte de los asistentes al primer cuadro capitalino; “¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!” hizo vibrar a todos los presentes.
En un ambiente de fiesta, las familias asistentes disfrutaron del concierto que ofreció el músico y cantante mexicano, Christian Nodal.
