Carrera Panamericana se pronuncia tras muerte a su paso por Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con profundo pesar, la organización de La Carrera Panamericana confirmó el fallecimiento de la persona que permanecía hospitalizada en estado delicado, tras el accidente ocurrido el pasado 13 de octubre de 2025, en el kilómetro 28 de la carretera Morelia-Mil Cumbres, en Michoacán.
A través de un comunicado oficial, difundido este viernes, se dio a conocer que el deceso se debió a complicaciones médicas derivadas del percance registrado durante una de las etapas del rally, considerado el más importante de América en su tipo.
“Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia y seres queridos por esta irreparable pérdida”, expresó la organización.
Desde el momento del incidente, el equipo organizador activó sus protocolos de seguridad y mantuvo comunicación directa con los familiares de la víctima, asegurando atención médica especializada, se lee en el documento que llegó a MIMORELIA.COM. También se informó que los gastos derivados del accidente fueron cubiertos por la Compañía de Seguros Quálitas, como parte de los compromisos establecidos para el evento.
Este trágico suceso ha generado gran conmoción entre los participantes, organizadores y la afición del automovilismo deportivo.
Reconocida como una empresa socialmente responsable, La Carrera Panamericana es el rally de velocidad en carretera más extenso del mundo. Su historia se remonta a dos etapas: la primera, de 1950 a 1954, y la moderna, que comenzó en 1988 y continúa hasta hoy.
Cada edición reúne a pilotos de diversas nacionalidades, quienes compiten durante siete días y recorren más de 3 mil kilómetros por caminos complejos y de alto grado técnico, como la carretera Mil Cumbres, en Michoacán, una de las más emblemáticas del país para el deporte motor.
