Carrera Panamericana se pronuncia tras muerte a su paso por Morelia

A través de un comunicado oficial, difundido este viernes, se dio a conocer que el deceso se debió a complicaciones médicas derivadas del percance registrado durante una de las etapas del rally, considerado el más importante de América en su tipo.

“Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia y seres queridos por esta irreparable pérdida”, expresó la organización.

Desde el momento del incidente, el equipo organizador activó sus protocolos de seguridad y mantuvo comunicación directa con los familiares de la víctima, asegurando atención médica especializada, se lee en el documento que llegó a MIMORELIA.COM. También se informó que los gastos derivados del accidente fueron cubiertos por la Compañía de Seguros Quálitas, como parte de los compromisos establecidos para el evento.

Este trágico suceso ha generado gran conmoción entre los participantes, organizadores y la afición del automovilismo deportivo.