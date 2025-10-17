Muere hombre arrollado durante la Carrera Panamericana, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- José M., quien resultó gravemente herido tras ser arrollado por un vehículo participante en la Carrera Panamericana, falleció la noche del jueves mientras recibía atención médica en un hospital de la capital michoacana, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

En los primeros minutos de este viernes, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) fue notificada del deceso, ocurrido a consecuencia de las heridas provocadas por el impacto registrado el pasado lunes en el tramo Huajúmbaro-Morelia, en la vía conocida como Mil Cumbres.