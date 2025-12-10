Canchas de fútbol de secundaria Hermanos Flores Magón, con medidas oficiales de la FIFA

Morelia

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas indicó que se invirtieron 10 millones de pesos
GABRIELA SERRALDE
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión de 10 millones de pesos, las autoridades estatales inauguraron dos canchas de fútbol siete al interior de la Secundaria Federal No. 2 Hermanos Flores Magón, en la capital michoacana.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, refirió que anteriormente el espacio hoy rehabilitado era una cancha de béisbol, y que posteriormente fue utilizada como cancha de fútbol soccer, aunque con el paso del tiempo se deterioró.

En ese sentido, el funcionario dijo que se realizó la limpieza de las gradas, se construyó un cercado perimetral, además de que se colocaron pozos de absorción. Las canchas cuentan con medidas oficiales de la FIFA: 55 metros por 35 metros.

El secretario agregó que estos espacios podrían habilitarse los fines de semana para que la ciudadanía en general pueda hacer uso de ellos, además del estudiantado, aunque con reglas específicas para cuidarlas, como la prohibición del ingreso de alcohol.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, refirió que no solo se están construyendo canchas deportivas, sino que también se tiene prevista la edificación de 10 nuevos planteles de nivel medio superior.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, apuntó que están contemplados 2 mil millones de pesos para infraestructura deportiva y otros rubros educativos.

