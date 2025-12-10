Canchas de fútbol de secundaria Hermanos Flores Magón, con medidas oficiales de la FIFA

El secretario agregó que estos espacios podrían habilitarse los fines de semana para que la ciudadanía en general pueda hacer uso de ellos, además del estudiantado, aunque con reglas específicas para cuidarlas, como la prohibición del ingreso de alcohol.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, refirió que no solo se están construyendo canchas deportivas, sino que también se tiene prevista la edificación de 10 nuevos planteles de nivel medio superior.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, apuntó que están contemplados 2 mil millones de pesos para infraestructura deportiva y otros rubros educativos.