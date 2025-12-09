UMSNH y Caja Morelia Valladolid cierran convenio en beneficio del deporte

Durante su participación, la rectora Yarabí Ávila González, agradeció la presencia del director de Caja Morelia, Omar Aguilar y de su equipo de trabajo, tras señalar que los convenios de colaboración generan para la UMSNH riqueza en conocimiento en la práctica académica, cultural y en este caso deportiva.

Confió que esta suma de esfuerzos que hoy se concreta se va a multiplicar, “estamos con ese compromiso de lograr que ustedes como empresa puedan crecer dentro de la Universidad Michoacana, con los empleados, con los docentes, con los mismos estudiantes y que esta gran acción que el día de hoy están haciendo ustedes permee hacia todas las familias”.

A las y los integrantes de los equipos de fútbol les manifestó que están haciendo historia en la institución y afirmó que mediante este acuerdo, la Caja Morelia Valladolid está ayudando a la casa de estudios a seguir cumpliendo los sueños de muchas y muchos jóvenes, al señalar que el impulsar a que las y los estudiantes nicolaitas sigan creciendo y sean personas de bien también es construir una sociedad en paz y en armonía, que es lo que hoy requiere Michoacán.