Camioneta se sale del camino y derriba poste en el Libramiento Norte de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta se salió del camino en el Libramiento Norte de Morelia y terminó chocando contra un poste de alumbrado público, el cual fue derribado. El accidente ocurrió en la zona del Distribuidor Vial Salida a Salamanca, informaron fuentes allegadas al caso.

El percance sucedió la tarde-noche de este viernes, a la altura de la colonia Francisco J. Múgica, cerca de la avenida Norte, y fue reportado al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron patrulleros municipales para realizar labores de abanderamiento, así como paramédicos que valoraron la condición de los ocupantes de la camioneta siniestrada.