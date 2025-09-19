Le roban su moto y lo balean en fraccionamiento Arko San Pedro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista fue víctima de un asalto a mano armada, en el que además de ser despojado de su unidad, resultó herido de un disparo en una pierna. El hecho ocurrió en el fraccionamiento Arko San Pedro, ubicado en la zona surponiente de Morelia.

Autoridades policiales informaron que el atraco se registró la tarde de este viernes sobre la calle Valle de las Piedras, en las inmediaciones de la carretera a Pátzcuaro.

De acuerdo con las fuentes, el afectado responde al nombre de Mario C., de 35 años de edad, quien sufrió un impacto de proyectil en una pierna. Fue auxiliado por patrulleros y paramédicos, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.