Cae en Morelia "El Furcio", acusado de homicidio en Oaxaca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Trabajos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en apoyo a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, permitieron la ubicación y detención de Cesar Alexander “N” el Furcio, presunto responsable en el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de un hombre en el municipio de Santo Domingo Petapa.

De acuerdo con la investigación, el 16 de diciembre de 2022, la víctima viajaba a bordo de un vehículo en un camino de terracería que conduce a la ranchería Guigulana, en la colonia Ojo de Agua, cuando fue sorprendida y atacada con disparos de arma de fuego, lo que le provocó la muerte.

Como resultado de las diligencias, la Fiscalía de Oaxaca obtuvo una orden de aprehensión contra el investigado. Durante las labores de localización, se obtuvo información que hacía suponer que César Alexander “N” se encontraba en el estado de Michoacán, por lo que se solicitó la colaboración correspondiente para su detención, en el municipio de Morelia.

Una vez que el hombre fue certificado por un médico, se entregó a autoridades de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a efecto de que sea resuelta su situación legal.