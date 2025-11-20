Aseguran 50 kilos de droga y detienen a un hombre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de las labores operativas y de inteligencia contempladas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Policía Morelia, aseguraron aproximadamente 50 kilogramos de sustancia granulosa con características propias de metanfetamina. Además, se detuvo a un hombre relacionado con estos hechos.

El aseguramiento se efectuó en la colonia Jardines de Guadalupe, de la capital michoacana, donde también fue asegurada una camioneta vinculada con la operación ilícita.

El detenido fue trasladado ante la autoridad correspondiente para que se realicen las investigaciones de ley y se deslinde responsabilidad.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la SSP, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, mantiene acciones permanentes para garantizar el orden público en la entidad. La ciudadanía puede denunciar cualquier delito de manera anónima, las 24 horas del día, a través de la línea 089.