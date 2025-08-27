“El arte no siempre es cómodo”: Secum abre la puerta a manifestaciones en el Clavijero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El arte no siempre es cómodo, y a lo largo de la historia del arte ha sido incómodo para romper estructuras, esquemas de control y de poder, destacó el director de Desarrollo Cultural y Producción Artística de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), Luis Gabino Alzati Ruiz, al comentar que la manifestación del próximo sábado, "Bodorrios en el Clavijero", se podrá hacer porque se trata de un espacio público, siempre y cuando se cumplan los reglamentos y lineamientos que se tienen al interior del Centro Cultural Clavijero.

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, indicó que el recinto es un espacio público y se encuentra abierto a cualquier persona, por lo que dejó en claro que se deben informar sobre el uso del mismo, porque no es posible que se rente para bodas y actividades privadas cada ocho días, toda vez que no se cuenta con los insumos y recurso humano para su atención.