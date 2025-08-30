“Bodorrio” en Palacio Clavijero: protestan contra renta de espacios públicos para bodas

Señalaron la falta de información y transparencia sobre la captación, uso y aplicación de recursos monetarios obtenidos por la renta de espacios públicos.

Manifestaron que, de acuerdo con el Periódico Oficial de Michoacán publicado en diciembre de 2024, la Secretaría de Cultura recibió 273 millones de pesos de presupuesto, mientras que supuestamente la renta del Clavijero es de 250 mil pesos por el patio principal, 90 mil por el de la Casa de la Cultura y 90 mil por el del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, motivo por el cual volvieron a cuestionar el destino de dichos recursos económicos.

Exhibieron que, debido a estos eventos privados, el pasado 22 de marzo movieron la proyección del documental “Oblatos”, programada para ese día con semanas de anticipación, por dar prioridad a una boda, y otra serie de incidentes por los mismos motivos.