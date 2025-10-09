Bloquean normalistas el libramiento de Morelia afuera de la FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de normalistas mantuvo bloqueado por varios minutos el libramiento de Morelia, justo al exterior de la Fiscalía General del Estado (FGE), esto para exigir la liberación de Eder Israel, quien recientemente fue vinculado a proceso por su posible participación en el homicidio de un estudiante de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”, ubicada en Tiripetío.
Los quejosos también pedían aumento a la beca alimenticia y solución a la matrícula estudiantil, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales. Después de generar conflicto vial en la zona, los normalistas se retiraron.
El caso de Eder Israel
De acuerdo con datos de la Fiscalía, Eder está presuntamente relacionado con el asesinato de Carlos Eduardo. Fue el pasado 13 de abril del año en curso cuando la víctima se encontraba en el referido plantel educativo y llegó por él Julio César (actualmente vinculado a proceso), quien lo llevó a un bar de Tiripetío, en el que también estaban otros sujetos, entre ellos Eder Israel.
Según las averiguaciones policiales, derivado de una discusión, Eder, Julio César y Álvaro (este último ya vinculado a proceso) golpearon a Carlos; después lo trasladaron al municipio de Lagunillas y lo ultimaron a balazos.
El cadáver del ofendido fue encontrado el 18 de abril; entonces los agentes de la Fiscalía emprendieron las diligencias respectivas y descubrieron la probable participación de Eder en el crimen, por lo que lo aprehendieron y posteriormente quedó vinculado a proceso. Además, se le fijó prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
RPO