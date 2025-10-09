Bloquean normalistas el libramiento de Morelia afuera de la FGE

El caso de Eder Israel

De acuerdo con datos de la Fiscalía, Eder está presuntamente relacionado con el asesinato de Carlos Eduardo. Fue el pasado 13 de abril del año en curso cuando la víctima se encontraba en el referido plantel educativo y llegó por él Julio César (actualmente vinculado a proceso), quien lo llevó a un bar de Tiripetío, en el que también estaban otros sujetos, entre ellos Eder Israel.

Según las averiguaciones policiales, derivado de una discusión, Eder, Julio César y Álvaro (este último ya vinculado a proceso) golpearon a Carlos; después lo trasladaron al municipio de Lagunillas y lo ultimaron a balazos.

El cadáver del ofendido fue encontrado el 18 de abril; entonces los agentes de la Fiscalía emprendieron las diligencias respectivas y descubrieron la probable participación de Eder en el crimen, por lo que lo aprehendieron y posteriormente quedó vinculado a proceso. Además, se le fijó prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.