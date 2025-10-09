Fallece hombre en CU; no era parte de su comunidad universitaria, aclara UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta mañana de jueves, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) informó sobre el lamentable fallecimiento de una persona en las inmediaciones de la oficina de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas, ubicada en Ciudad Universitaria.

A través de un comunicado, la institución aclaró que la persona no formaba parte de la comunidad docente, administrativa o estudiantil, ya que se trataba de un trabajador de una empresa externa que prestaba servicios a la casa de estudios.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida, la causa de muerte así como las actividades que realizaba al interior de la institución.

La UMSNH expresó sus condolencias a los familiares del trabajador fallecido y refrendó su disposición para colaborar con las autoridades correspondientes y que se realicen las investigaciones pertinentes.

Asimismo, destacó que se brindaron todas las facilidades al personal médico y a los cuerpos de emergencia.

