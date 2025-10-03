Bedolla inaugura el Festival Morelia en Boca 2025

Por su parte, el director del Festival Internacional Morelia en Boca, Fernando Pérez Vera, destacó que en esta edición se celebran los legados de grandes maestros que han transmitido sus conocimientos y experiencias a sus alumnos sobre la cocina, el vino, la tradición y la cultura.

Participaron en la inauguración la secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa; y los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda; de Turismo, de Finanzas, Luis Navarro; así como la coordinadora de Comunicación, Záyin Villavicencio.

También asistieron el director adjunto de Morelia en Boca, Fernando Figueroa; el alcalde capitalino, Alfonso Martínez; el presidente nacional de la Canirac, Ignacio Alarcón Rodríguez; entre otras autoridades estatales y municipales, además de líderes empresariales.