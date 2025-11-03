Baja la temperatura: inicia el lunes con 6°C en Morelia; a 24°C, por la tarde

Durante la mañana, el termómetro comenzará a subir gradualmente, alcanzando los 13°C hacia las 9:00 horas, con condiciones de cielo mayormente despejado y vientos provenientes del norte entre 6 y 19 km/h.

Por la tarde, se espera una temperatura máxima de 24°C, con sensación térmica de 25°C, y cielo mayormente soleado. Sin embargo, también se prevén vientos sostenidos de hasta 32 km/h, lo que podría ocasionar cambios bruscos de temperatura y molestias para quienes transiten por la ciudad.

El índice de radiación ultravioleta alcanzará niveles muy altos entre las 11:00 y 14:00 horas, por lo que se recomienda a la población usar protector solar, portar lentes de sol y mantenerse hidratada, especialmente si realizan actividades al aire libre.

Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente, registrando valores entre los 14°C y 18°C, con cielo despejado y viento moderado.

