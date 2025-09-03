Ayuntamiento podría revocar de forma definitiva licencias a establecimientos que adulteren bebidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No habrá tolerancia con los establecimientos responsables de la adulteración de bebidas, y en caso de incurrir en esta práctica, se les podría revocar de manera definitiva su licencia de funcionamiento, señaló Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
En rueda de prensa, se presentó la estrategia “Tapa Segura”, impulsada por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), que contempla la distribución de sellos que se añadan a la parte superior de las bebidas (principalmente de las mujeres) para prevenir la adulteración de las mismas.
El secretario recalcó que el Ayuntamiento no será tolerante con antros, bares o restaurantes que resulten responsables de esta acción. En este sentido, subrayó que estarán atentos a posibles denuncias o reportes de la ciudadanía, para que las áreas correspondientes actúen de manera oportuna.
Durante el encuentro con medios, se cuestionó a las autoridades sobre el número de denuncias registradas este año por adulteración de bebidas en establecimientos.
Al respecto, la titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, informó que han captado cinco denuncias anónimas; sin embargo, cuando se invita a las víctimas a formalizar el proceso de denuncia o solo se les invita a que se acerquen a la dependencia, indicó que generalmente dejan el seguimiento.
Por su parte, Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad, subrayó que en este delito —como en muchos otros— existe una cifra negra, ya que las víctimas no suelen presentar denuncia por temor a ser revictimizadas o por desconfianza hacia las autoridades.
En este tenor, agregó que los reportes recibidos en la Policía Morelia no contemplan específicamente la adulteración de bebidas, sino que también incluyen casos de violencia contra las mujeres y acoso al interior de este tipo de establecimientos, que suman cerca de 10 en lo que va del año.
