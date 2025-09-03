Ayuntamiento podría revocar de forma definitiva licencias a establecimientos que adulteren bebidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No habrá tolerancia con los establecimientos responsables de la adulteración de bebidas, y en caso de incurrir en esta práctica, se les podría revocar de manera definitiva su licencia de funcionamiento, señaló Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En rueda de prensa, se presentó la estrategia “Tapa Segura”, impulsada por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), que contempla la distribución de sellos que se añadan a la parte superior de las bebidas (principalmente de las mujeres) para prevenir la adulteración de las mismas.

El secretario recalcó que el Ayuntamiento no será tolerante con antros, bares o restaurantes que resulten responsables de esta acción. En este sentido, subrayó que estarán atentos a posibles denuncias o reportes de la ciudadanía, para que las áreas correspondientes actúen de manera oportuna.